Существует несколько объяснений, почему испытания различных доз вакцины дали столь разный показатель эффективности.

Долгожданная вакцина от COVID-19 показала обнадеживающие, но довольно необычные результаты. Препарат, разработанный Оксфордским университетом и фармакологической компанией AstraZeneca, показал эффективность в среднем на уровне 70% во время третьего этапа клинических испытаний.

Читайте такжеВ США анонсировали старт вакцинации против COVID-19 и назвали условиеНо анализ данных выявил большую разницу в эффективности вакцины в зависимости от того, какую дозу получил пациент, - пишет Nature. Одна группа добровольцев получила две полноценные дозы препарата. И в их случае эффективность была на уровне 62%. Но другая группа получила меньшую первую дозу и полноценную вторую. И тогда эффективность достигала 90%. И это удивляет ученых.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета сделана из "аденовируса", который вызывает простуду. Его добыли из испражнений шимпанзе и модифицировали так, чтобы он не сомог больше размножаться в клетках. При заражении вакцина заставляет человеческие клетки производить белки из шипов коронавируса SARS-CoV-2, которые служат главной мишенью для иммунной системы при заражении.

Сейчас главный приоритет - это понять, почему вакцина демонстрирует более высокую эффективность, если первая доза уменьшена. Одно из объяснений может скрываться в данных. Масштабы испытаний могли быть не достаточными для оценки разницы между двумя дозировками. И, по мнению вирусолога Массачусетского института уха и носа Гарвардской медицинской школы в Бостоне Люка Вандерберге, с появлением новых случаев COVID-19 эта разница в показателях исчезнет.

Читайте такжеNature: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться более полугодаВысшая эффективность была выявлена в результатах испытаний, в которых приняли участие 2740 добровольцев. Группа, в которой вакцина показала себя хуже, состояла из 8895 человек. По мнению статистического эпидемиолога Стивена Эванса, истинная эффективность вакцины в группе с лучшим показателем может составлять менее 66%.

Но некоторые ученые считают, что проблема вовсе не в статистических данных. Иммунолог из Оксфордского университета Кэти Эвер имеет два потенциальных объяснения. Вполне возможно, что уменьшенная доза вакцины от COVID-19 более эффективна, потому что она стимулирует иммунные T-клетки, которые поддерживают производство антител.

Другое потенциальное объяснение - иммунная система также реагирует на вирус шимпанзе в вакцине. Она атакует не только белки шипов SARS-CoV-2, но и компоненты вирусного вектора. Вполне возможно, что полноценная первая доза притупляет реакцию именно на коронавирус. Эвер собирается исследовать возможность реакции на вирус шимпанзе.

Читайте такжеNewsweek о вакцинах от COVID-19: Чем Оксфордская прививка отличается от других и почему она важна?Иммунолог Института Вистар в Филадельфии Хилдегунд Ертл считает, что такое объяснение имеет смысл. Поскольку подобный эффект она наблюдала во время исследования вакцин от аденовируса у мышей. Уменьшенная первая доза тоже могла дать лучшую защиту, чем полноценные две дозы. По ее мнению, уменьшенный режим провоцирует более быструю иммунную "память", которую вторая доза лишь усиливает. Поэтому теоретически, если сделать чуть больше паузу между двумя прививками, это может решить проблему.

Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань