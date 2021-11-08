Все показатели, заявляют власти Японии, свидетельствуют о том, что страна успешно борется с коронавирусом.

В Японии сообщили, что в течение суток не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса - такого в стране не было аж 15 месяцев.

Как пишет 24 канал со ссылкой на The Japan Times.

Отметим, в воскресенье, 7 ноября, в Японии сообщили о 162 новых больных коронавирус. В то же время в течение суток никто не умер от недуга.

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В Токио сообщили о 21 новом случае коронавируса. Это на 1 меньше, чем было на предыдущей неделе. Среднее значение новых случаев за неделю в городе составило 20,1 по сравнению с 24,6 – неделей ранее.

В префектуре Осака, которая является одним из наиболее пострадавших районов, зарегистрировали 39 новых COVID-заражений.

Все показатели, заявляют власти Японии, свидетельствуют о том, что страна успешно борется с коронавирусом.

Напомним, с начала пандемии в Японии коронавирус подтвердили в 1 724 037 местных жителей. Преодолеть недуг удалось 1 702 261 японцу, от последствий недуга умерли – 18 309.

На сегодня от коронавируса полностью вакцинировано более 73% населения Японии.

Коронавирус в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко