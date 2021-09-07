В настоящее время в Японии делают прививку от коронавируса вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Япония заключила соглашение о закупке 150 млн доз американской вакцины от коронавируса Novavax.

Стоимость сделки не разглашается, при этом отмечается, что эта вакцина пока не одобрена в Японии.

В настоящее время в Японии делают прививки вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, последнюю вводят ограниченно.

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В отличие от препаратов BioNTech/Pfizer, Moderna и Curevac, вакцина Novavax произведена по более традиционной технологии, используя белки для переноса безвредных фрагментов коронавируса для выработки иммунной реакции.

Вакцина не требует хранения при сверхнизких температурах, что потенциально дает ей логистическое преимущество, передает Радио Свобода.

Американская компания Novavax заявила, что ее вакцина имеет 90-процентную эффективность против коронавируса, основываясь на исследовании в Северной Америке. Однако, регуляторные органы США и ЕС еще не дали оценки эффективности препарата.

После сравнительно медленного начала, программа вакцинации в Японии набрала обороты, и сейчас около 48% населения страны полностью вакцинировано.

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Автор: Ирина Погорелая