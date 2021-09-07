В стране зафиксирован третий случай смерти после прививки.

Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало еще одну смерть среди вакцинированных от коронавируса препаратом американской компании Moderna.

Об этом сообщает NHK.

Скончавшийся был мужчиной в возрасте 40 лет. Хотя он умер еще 12 августа, объявить об этом решили лишь сейчас.

Прививку он получил за день до этого. Доза препарата была взята из партии, которую ранее Минздрав Японии отозвал после обнаружения неизвестных примесей.

Читайте такжеВ Японии выбросят миллионы доз вакцины против COVID-19 из-за нехватки шприцевТакже известно, что мужчина страдал от аллергии на гречку.

Японский Минздрав расследует причину его смерти.

Этот случай стал уже третьим летальным после вакцинации препаратом Moderna.

Напомним, что в прошлом месяце Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования 2,6 млн доз вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna.

Японский дистрибьютор провел проверку, которая показала, что посторонние вещества могли быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Автор: Станислав Кожемякин