Предполагается, что штамм спровоцировал обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина.

В Бразилии медики и ученые описали штамм коронавируса под названием «Лямбда» (C.37), который вызывает беспокойство из-за высоких темпов распространения.

Впервые этот штамм был выявлен в Перу в августе 2020 года и быстро распространился в Южной Америке. На сегодня его зафиксировали в 26 странах Америки, Европы и Океании. Штамм привлек к себе внимание благодаря высокой скорости распространения. Несмотря на это, в Бразилии первый случай «Лямбды» зафиксировали только в феврале этого года.

Ученые провели исследование штамма, их выводы опубликованы в виде пре-принта на сайте MedRxiv и ждут рецензирования.

Первым пациентом стал молодой человек, вернувшийся из поездки в Аргентину. У больного проявились симптомы респираторного заболевания, а спустя несколько дней его состояние потребовало госпитализации. Из-за обострения течения болезни его перевели в интенсивную тепапию.

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Ученые описали восемь новых мутаций этого штамма, в дополнение к 19 уже известным. Предполагается, что штамм отличается повышенной трансмиссивностью и спровоцировал обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина. Однако делать об этом однозначные выводы пока нельзя.

Неясно также, насколько эффективно от «Лямбды» защищают современные вакцины.

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Автор: Дмитрий Захаров