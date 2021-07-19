Министр отметил, что с помощью этих тестов и секвенирования будет определяться уровень циркуляции в Украине этого штамма.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина ожидает на этой неделе поставку от ВОЗ ПЦР-тестов для определения штамма коронавируса ”Дельта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, которое транслировалось на Facebook-странице МОЗ Украины.

“На этой неделе ожидаем от Всемирной организации здравоохранения поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием (процесс определения мутаций коронавируса — УНИАН) проводить еще дополнительное ПЦР-тестирование”, - заявил он.

"То есть отобрали биологический материал, исследовали, есть положительный материал. Можем этот биологический материал поставить на другую “плашку” и увидеть это ли не “Дельта”, - добавил он.

Читайте такжеЛишь 33% родителей в Украине "за" вакцинацию детей от COVID-19 - опросМинистр отметил, что с помощью этих тестов и секвенирования будет определяться уровень циркуляции в Украине штамма “Дельта”.

Штамм "Дельта"

Как сообщал УНИАН, 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который сейчас обнаружили в 111 странах.

Сейчас в Украине подтверждено четыре случая инфицирования коронавирусом штамма "Дельта".

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров