Чтобы пандемия не повторилась, "в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль", считают в организации.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что мир может выйти из пандемии COVID-19 уже в следующем году, но коронавирус при этом "не закончится".

Об этом в интервью СТВ рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцина от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются – и все нормально", – считает Клюге.

По его мнению, чтобы пандемия не повторилась, "в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль":

Читайте такжеВ США появилось движение, которое помогает отказаться от вакцинации по религиозным соображениям"Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение".

Коронавирус в Украине: статистика

За прошлы сутки в Украине коронавирус выявили у 9 524 человек. В больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.

По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.

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Автор: Катерина Шварц