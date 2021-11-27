Два заразившихся человека вернулись из поездки в Южную Африку.

Сегодня в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи заражения выявлены у людей, которые вернулись с поездок в Южную Африку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид в Twitter.

"Нам стало известно о двух случаях заболевания в Великобритании вариантом "омикрон". Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - написал министр.

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При этом он добавил, что вирус выявили в Ноттингеме и Челмсфорде. "В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде - и секвенируем все положительные случаи. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы предпринимаем решительные шаги для защиты здоровья населения", - добавил Джавид.

Министр также подчеркнул, что Минздрав Британии добавит четыре страны в "красный список" для путешественников с 28 ноября.

"Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в "красный список" для путешественников - с 4:00 воскресенья. Если вы вернулись оттуда в течение последних 10 дней, вы должны изолироваться и сдать анализы ПЦР. И если вы имеете право на вакцинацию - сейчас самое время сделать ее", - отметил он.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в странах Южной Африки и в Гонконге. Первой европейской страной, в которой его выявили, стала Бельгия. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус "варианта, вызывающего обеспокоенность", и назвала омикроном.

Автор: Ирина Погорелая