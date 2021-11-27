Образцы отправили на дополнительные исследования.

Чешская лаборатория изучает первый случай нового опасного штамма коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает TNCZ.

Африканский штамм обнаружили у гражданки Чехии, вернувшейся из Намибии. Предварительно утверждали, что женщина прибыла из Египта.

Больная останавливалась в Южной Африке и Дубае.

Читайте такжеВ ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса на сегодняСейчас ее образцы направили в парижскую лабораторию и ожидаются результаты третьего теста. Инфицированная женщина находится в изолированной палате в одной из больниц страны под наблюдением врачей.

По словам медиков, больная – вакцинирована, поэтому у нее легкое протекание вируса.

Как пишет Reuters, также первый случай "омикрона", предположительно, появился на территории Германии.

Сейчас инфицированное лицо проходит дополнительные исследования, у него наблюдаются признаки африканского штамма.

Новый штамм коронавируса "омикрон": что известно

Новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают у ВОЗ беспокойство. О нем впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения из Южной Африки 24 ноября.

Предварительные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.

ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Омикрон" может сделать вакцины менее эффективными и обладает большей способностью передаваться, сообщили в агентстве здравоохранения Великобритании.

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Автор: Виолетта Орлова