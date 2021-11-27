Путешественников, у которых тест подтвердил коронавирус, отправят на изоляцию в отель в Схипхоле или рядом.

В Нидерландах в аэропорту Амстердама обнаружили 61 человека с коронавирусом, которые прибыли двумя рейсами из Южной Африки.

Как пишет Reuters, около 600 пассажиров прибыли в аэропорт Схипхол двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу, 26 ноября, и несколько часов сдавали тесты на COVID-19 из-за недавно обнаруженного варианта коронавируса Omicron.

Читайте такжеВ ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса на сегодня

Как сообщили сегодня утром в Министерстве здравоохранения Нидерландов, 61 тест оказался положительным. Отмечается, что этих путешественников отправят на изоляцию в отель в Схипхоле или рядом.

Минздрав Нидерландов обещает как можно быстрее выяснить, являются ли положительные тесты новым более заразным вариантом коронавируса. Однако, по данным DW новый штамм "Омикрон" не подтвердился ни в одном из случаев.

Ранее правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из южной части Африки. Однако пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, должны пройти тестирование и отбыть карантин после прибытия.

Новый штамм коронавируса "омикрон": что известно

Новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают у ВОЗ беспокойство. О нем впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения из Южной Африки 24 ноября.

Предварительные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.

ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Омикрон" может сделать вакцины менее эффективными и обладает большей способностью передаваться, сообщили в агентстве здравоохранения Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий