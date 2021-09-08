При этом отмечается, что варианты коронавируса "дельта" и "дельта плюс" наиболее распространены.

В Турции зафиксированы первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "мю".

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Новый вариант вируса - мю был обнаружен всего в двух случаях", - сказал минстр.

При этом он отметил, что варианты коронавируса "дельта" и "дельта плюс" наиболее распространены.

Читайте такжеВспышка COVID-19 зафиксирована в 12 из 15 крупных стран Европы

Также после заседания Кабинета министров Коджа указал на важность вакцинации, чтобы не прерывать очное обучение.

"Мы не думаем о закрытии, мы не хотим думать об этом. Эпидемия не будет причиной закрытия школ. Потому что теперь у нас есть вакцина", - отметил он.

Министр отметил, что власти возлагают надежду на вакцинацию, которая позволит не прибегнуть к локдауну.

"В настоящее время мы находимся на 8-м месте в мире по количеству сделанных прививок. Мы занимаем 2-е место в Европе после Германии", - сказад Коджа, передает TRT Haber.

Штамм коронавируса "мю": что известно

2 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных.

Мутация, которую назвали "Мю", зафиксирована в Колумбии. По предварительным оценкам она может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам. В настоящее время штамм "Мю" распространен только в Колумбии и Эквадоре.

Сколько штаммов коронавируса

Всего ВОЗ мониторит пять мутаций коронавируса. Наиболее опасным считается штамм "Дельта", его обнаружили в Индии и в настоящее время он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая