Предполагают, что этот новый штамм может быть еще более заразным и устойчивым к вакцинам.

Первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта плюс" обнаружили сразу в трех городах Турции. В частности, случай заражения зафиксировали и в Стамбуле.

Кроме этого, как сообщает Reuters, число инфицированных штаммом Delta в 30 провинциях возросло до 286 человек.

"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант Delta Plus. Во всех случаях больные были вакцинированы. Их состояние хорошее, в госпитализации не нуждаются", - заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Напомним, ранее Турция заявила о 134 выявленных случаях заражения штаммом коронавируса Delta в 16 провинциях.

Отметим, что штамм Delta+ может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку он легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.

Коронавирус в Турции: что известно

В Турции завершили вакцинацию почти 16 млн человек из около 84 млн населения. По словам главы Минздрава, до 20 июля ожидают вакцинировать первой дозой около 43 млн человек, что составит 70% взрослого населения.

Турция использует китайские и российскую вакцину, а также Pfizer-BioNTech.

С 1 июля страна отменила комендантский час и ограничения на поездки между городами.

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Автор: Виктория Гордиенко