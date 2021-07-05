В Турции от коронавируса прививают третьей дозой вакцины производства Sinovac. После нее в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.
Об этом сообщает декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек, пишет Суспільне.
"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sinovac. Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - заявил профессор.
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Напомним, вакцинация от коронавируса в Турции началась 14 января 2021 года. В стране сейчас одобрены: Pfizer / BioNTech и Sinovac.
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