Медики утверждают, что после третьей дозы в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.

В Турции от коронавируса прививают третьей дозой вакцины производства Sinovac. После нее в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.

Об этом сообщает декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек, пишет Суспільне.

"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sinovac. Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - заявил профессор.

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Напомним, вакцинация от коронавируса в Турции началась 14 января 2021 года. В стране сейчас одобрены: Pfizer / BioNTech и Sinovac.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко