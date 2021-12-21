Кроме того, по официальным данным, вариант коронавируса "Омикрон" уже стал доминирующим в стране.

В США зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон". Это произошло в штате Техас.

О летальном случае сообщили представители органов здравоохранения округа Харрис штата Техас, передает ABC News. Жертвой стал "мужчина в возрасте 50 лет", который имел серьезные проблемы со здоровьем.

"С сожалением сообщаю о первом местном случае смерти от омикрон-варианта COVID-19. Мужчина лет пятидесяти с юга округа Харрис, непривитый. Пожалуйста, прививайтесь и ревакцинируйтесь", - написала в Твиттере глава исполнительной власти округа Лина Идальго.

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Кроме того, по словам официальных лиц, быстро распространяющийся вариант коронавируса "Омикрон" стал доминирующим в США с молниеносной скоростью, сообщает Reuters.

Так, согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в стране на "Омикрон" в настоящее время приходится 73% случаев заражения коронавирусом. Такие выводы сделаны на основе данных секвенирования за период с 12 по 18 декабря, тогда как в период с 4 по 11 декабря на "Омикрон" приходилось 12,6% случаев.

В связи с распространением варианта "Омикрон", президент США Джо Байден выступит с обращением к нации. Однако ранее в Белом доме заявляли, что президент не планирует отправлять страну в локдаун, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая