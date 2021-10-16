Также исследование показало, что невакцинированные люди в 6 раз чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

У непривитых людей риск смерти от COVID-19 в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на новые данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Исследование основано на информации из 16 департаментов здравоохранения, которые охватывают около 30% населения Соединенных Штатов.

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Кроме того, исследование показало, что невакцинированные люди в 6 раз чаще заражаются, чем полностью вакцинированные.

В США около 77% населения, людей от 12 лет и старше, в настоящее время получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Как сообщал УНИАН, массовая вакцинация от COVID-19 началась в США в декабре 2020 года.

25 сентября 2021 года в Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации – третьей дозой.

В сентябре президент США Джо Байден подписал распоряжение о расширении масштабов вакцинации против COVID-19. Новые правила затронут, в том числе, федеральных служащих, медперсонал и сотрудников крупных компаний.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Токарева