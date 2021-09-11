В начале сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране до 20 сентября могут одобрить использование третьей дозы вакцины производства Pfizer.

Риск госпитализации или смерти от COVID-19 полностью вакцинированных лиц более чем в 10 раз меньше по сравнению с риском для лиц, получивших не все дозы вакцин.

б этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США, ссылаясь на данные исследования, сообщает "Голос Америки".

"Вакцинация защищает от острого течения COVID-19, включая "Дельта"-варианта", - отметили эксперты.

Ранее президент США Джо Байден объявил план борьбы с очередной волной COVID-19, которая привела к новому росту количества летальных случаев. Планом, в частности, предусмотрено требование вакцинировать сотрудников государственных учреждений федерального уровня, а также частных компаний, в которых работают более 100 человек. Новое требование будет касаться около 100 млн американцев.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в Соединенных Штатах Америки до 20 сентября могут одобрить использование третьей дозы вакцины производства Pfizer.

По его словам, вскоре после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.

Вместе с тем в ВОЗ подвергли резкой критике план США по введение американцам дополнительной прививки от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.

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Автор: Виктория Токарева