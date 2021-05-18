Такого количества умерших детей от коронавирус, как в Бразилии, не наблюдается больше нигде в мире.

В Бразилии в последнее время младенцы и маленькие дети стали часто умирать из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Как пишет The New York Times, в Минздраве Бразилии сообщили, что с начала пандемии в стране умерли 832 ребенка в возрасте до 5 лет.

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В США, к примеру, население и количество умерших от коронавируса больше, однако смертность у детей – меньше. За этот период в США умерли 139 детей.

Отмечается, что официальное количество детских смертей в Бразилии, вероятно, значительно занижено, потому что из-за отсутствия достаточного количества тестов многие случаи не фиксируются.

Стоит отметить, что такого количества умерших детей от коронавируса, как в Бразилии, не наблюдается больше нигде в мире.

Тем не менее нет никаких сведений, которые бы подтвердили, что тот или иной вариант COVID-19 более смертелен для детей. Некоторые эксперты утверждают, что бразильский штамм коронавируса вызывает большую смертность среди беременных женщин, ведь имеет более тяжелый ход. Также довольно часто детям просто не делают тесты, а помогают лишь во время госпитализации.

Смертность от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко