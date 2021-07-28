На вакцину будут претендовать лишь дети, которые страдают на тяжелое ожирение, тяжелые хронические заболевания легких, нарушение нервного развития, застойную сердечную недостаточность, серпоподібну анемию и тяжелые аутоиммунные заболевания.

Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинация от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Однако на вакцины смогут претендовать лишь те, кто имеет серьезные заболевания, которые могут привести к осложнениям COVID-19.

Как пишет The Times of Israel, в ведомстве подчеркнули, что прививки можно делать только детям, у которых "высокая вероятность серьезного заболевания и даже смерти в результате заражения новым коронавирусом".

Министерство здравоохранения пояснило, что на вакцину будут претендовать только дети, страдающие тяжелым ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушением нервного развития, застойной сердечной недостаточностью, серповидной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.

Детям будут вводить препарат от Pfizer и BioNTech. Однако доза будет втрое меньше обычной.

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Решение о прививках детям стало возможным после того, какие Pfizer/BioNTech и Moderna начали исследовать влияние вакцины против коронавируса на детей от 5 до 11 лет.

В компании Moderna заявили, что ожидают получить достаточно данных для подачи заявки на разрешение использования своего препарата для детей младшего возраста до конца 2021 года или в начале 2022 года.

Зато в Pfizer отмечали, что хотят подать заявку на разрешение массовых прививок детей в возрасте от 5 до 11 лет уже в сентябре.

В Израиле уже вакцинируют подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Страна старается прививать как можно больше людей на фоне распространения более опасного штамма "Дельта".

По данным Bloomberg, в Израиле 63,7% людей получили по меньшей мере одну дозу вакцины. А 58,9% граждан уже завершили вакцинацию.

С начала пандемии в 9-миллионном Израиле зафиксировали 864 тысячки случаев коронавирус. Более 6,4 тысячи человек скончались от осложнений COVID-19.

Вакцинация детей против коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко