В США назвали редкие побочные эффекты после введения вакцин против коронавируса производства Pfizer / BioNTech и Moderna.
Американский регулятор FDA объявил предупреждение о редком побочном эффекте вакцин Pfizer и Moderna - повышенном риске миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаление тканей, окружающих сердце). В сообщении, адресованном медикам, отмечается, что чаще этот побочный эффект проявляется у молодых мужчин, информирует Радио Свобода.
В организации напомнили, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме.
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По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), по состоянию на 11 июня в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев миокардита или перикардита на всего около 300 млн прививок этими вакцинами.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявили 309 госпитализаций из-за воспаления сердца среди лиц в возрасте до 30 лет. Более 95% уже выздоровели.
Как сообщал УНИАН, 23 июня эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech может быть использована для прививок детей от 12 лет.
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