Информация о миокардите после вакцинации от COVID-19 препаратом компании Pfizer поступила из США и Израиля, сообщили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения изучит случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.

Как рассказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге, трансляция которого велась в Twitter, сообщения о миокардите поступают из США и Израиля.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или это часть обычного процесса распространения болезни в обществе", – сказала она.

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По словам Симао, специалисты устанавливают, является ли миокардит признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции. Как только появятся соответствующие научные данные, ВОЗ обнародует всю информацию.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что после использования препарата Pfizer миокардиты носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

Напомним, 2 июня в Израиле сообщили, что с декабря 2020 года по май 2021 года в стране зафиксировали 275 случаев миокардита среди пациентов, которые были вакцинированы препаратом Pfizer.

11 июня исследования в США подтвердили, что у молодых мужчин после прививок препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит.

Случаи миокардита после вакцинации Pfizer также обнаружили у пациентов в Японии.

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Автор: Виктория Гордиенко