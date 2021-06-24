Причиной этого стал запрет на применение препарата для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов.

Вакцину Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca выведут из национальной программы вакцинации и снимут с производства в Австралии к концу этого года.

Об этом сообщил глава правительственной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн. Причиной этого стал запрет на применение препарата для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов. При этом планируется увеличить поставки вакцин компаний Pfizer и Moderna.

Читайте такжеИтальянцам разрешили смешивать вакцины от COVID-19«Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала, а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna», - сказал Фрюэн на онлайн-брифинге, передает ТАСС.

По его словам, с октября планируется еженедельно прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer и германской BioNTech. При этом во второй половине сентября в Австралию начнет поступать препарат американской компании Moderna, с октября его будет получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев в неделю.

Проблемы с вакциной AstraZeneca

Весной более 20 стран приостановили применении вакцины компании AstraZeneca, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения.

Разработчики вакцины связь осложнений с действием препарата отрицали. Европейское агентство по лекарственным средствам сообщало, что преимущества от использования препарата перевешивают риски.

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Автор: Ирина Погорелая