Разрешение на использование бустерной прививки против COVID-19 может быть выдано в ближайшее время.

Администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами (FDA) одобрила использование бустерных прививок c использованием вакцин Pfizer/BioNTech от COVID-19.

Дополнительную, третью прививку рекомендовано получать людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям в возрасте 18-64 лет, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями при заболевании COVID-19 (речь идет о людях с хроническими заболеваниями и людях, чья профессиональная деятельность увеличивает их риск заражения), сообщает "Голос Америки".

Для того, чтобы бустеры начали использовать в США, необходимо соответствующее решение Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC). CDC может вынести это решение 23 сентября.

Ранее использовании бустера было рекомендовано советом экспертов при FDA.

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Некоторые государства, в том числе Израиль и Великобритания, уже проводят кампании бустерной вакцинации. В США такие прививки делаются людям, страдающими иммунными расстройствами – их получили около 2 млн человек.

Также 22 сентября бразильский медицинский регулятор Anvisa заявил, что смерть 16-летнего подростка, получившего первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech, не связана с прививкой – ее причиной названо аутоиммунное заболевание. Аналогичные прививки получили около 3,5 млн бразильцев в возрасте 12-17 лет.

Как сообщал УНИАН, FDA рассматривала заявку компании Pfizer относительно третьей дозы вакцины, которая, как считает производитель препарата, необходима, поскольку ее эффективность снижается через шесть-восемь месяцев после второй дозы. Компания Pfizer подала в FDA предварительное исследование, согласно которому третья доза вакцины, введенная более чем 300 людям, повысила уровень иммунитета в три-пять раз, чем после предыдущих прививок.

Автор: Виктория Токарева