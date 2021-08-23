Министерство здравоохранения Израиля проанализировало данные пациентов от 60 лет и старше.

Министерство здравоохранения Израиля провело исследование эффективности третей дозы вакцины от коронавируса от компании Pfizer среди граждан от 60 лет и старше. Бустерная доза значительно снижает риск заражения COVID-19 в сравнении с теми, кто привился дважды.

Об этом сообщает Reuters.

В Минздраве Израиля отметили, что в возрастной группе 60 лет и старше иммунитет через 10 дней после третьего укола был лучше в четыре раза, чем после двух. При этом бустерная доза в пять-шесть раз усиливает защиту от тяжелого течения болезни.

Читайте такжеЭффективность вакцин против дельта-штамма может снижаться через 90 дней - ученыеПохожие данные предоставила и компания-поставщик медицинских услуг Maccabi.

Как ранее сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения подвергла резкой критике план США по введению американцам дополнительной прививки от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna.

Отмечается, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода прививали "едва 2% своего населения".

Автор: Анастасия Горбачева