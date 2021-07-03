После того как устройство диагностирует коронавирус, образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

В Словакии изобрели новое устройство для диагностики COVID-19. Оно может выявлять болезнь по дыханию человека менее чем за 60 секунд.

Как пишет The Slovak Spectator, новое устройство называется FastBreathSpec. Его работа построена на спектрометрии движения ионов. После того, как устройство диагностирует коронавирус, образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

В разработке устройства принимали участие компания Masatech и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого. Проект софинансировал аппарат правительства.

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Какие тесты для обнаружения COVID-19 есть на данный момент

Сейчас для диагностики COVID-19 проводят ПЦР-тестирование. Для забора образцов берут мазок из носогорла.

Также есть экспресс-тесты и ИФА-тесты на антиген. Они обнаруживают наличие антител к коронавирусу в крови.

Коронавирус в мире: что известно

В мире с начала пандемии зарегистрировано 183 млн 096 тыс. 569 человек, инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса по состоянию на утро 3 июля.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 млн 964 тыс. 102 человека.

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.

Также отмечается, что всего в мире было введено более 3,1 млрд доз вакцин от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн 236,4 тыс. человек, умерли 52,4 тыс.

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Автор: Виктория Гордиенко