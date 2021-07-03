За минувшие сутки с осложнениями от вируса госпитализировали 420 человек. В столице за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 185 человек.

В пятницу в Украине подтвердили еще 705 случаев инфицирование коронавирусом. В частности, заболели 27 детей и 22 медработника.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Коронавирус_инфо.

За минувшие сутки с осложнениями от вируса госпитализировали 420 человек, скончались 36 больных. В то же время 1072 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 237 202, из них 2 170 656 выздоровели, а 52 460 умерли.

Читайте такжеВ комиссии биобезопасности при СНБО прокомментировали смерть украинца после PfizerЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 420 человек, 36 человек скончались, 1 071 человек выздоровел. Было сделано более 43 тысяч тестирований.

Коронавирус в Киеве: данные на 3 июля 2021

В столице за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 185 человек, трое больных умерли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского головы Виталия Кличко.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 5 тыс. 198 летальных случаев от коронавируса, подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 214 тыс. 398.

Среди новых больных - 107 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет, а также 5-летний мальчик.

В больницы госпитализированы 79 больных COVID-19.

Выздоровел прошедшие сутки 161 человек. В целом коронавирус преодолели 205 тыс. 197 жителей столицы.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 57, в Оболонском - 28 и в Святошинском и Соломенском районах - по 23 случая.

Вакцинация в Украине

2 июля в Украине от коронавируса вакцинировали 94 547 человек: одну дозу получили 37 107, полностью иммунизированы – 57 440 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 769 435 человек.

С начала кампании иммунизации 2 038 239 получили прививки: 2 038 237 человек – одну дозу, а 823 923 – две дозы (два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 862 160 прививок.

В последнее время в Украине наблюдается заметное уменьшение распространения коронавируса. Однако ученые советуют готовиться к новой волне инфицирования осенью из-за прихода "индийского" штамма и недостаточного количества прививок от болезни.

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Авторы: Яна Ставская, Игорь Орел, Виктория Токарева