По словам российских властей, испытания якобы показали высокую эффективность и безопасность вакцины.

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи завершил третью фазу испытаний вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе c коронавирусом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"...мы проводили III фазу клинического исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", которая завершилась с участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины. Сегодня идет подготовка итогового отчета. Получив уже новые данные о больших, даже огромных объемах исследования, в котором были задействованы более 23 тысяч человек, фактически мы видим хороший профиль безопасности, и институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины", - сказал он.

Разрешение на проведение III и IV фазы постклинических исследований "Спутника V" российский Минздрав предоставил в августе этого года. Планируется, что они завершатся в декабре 2022 года c участием 40 тысяч человек. При этом около 10 тысяч должны получить не препарат, а плацебо.

Вакцина "Спутник V": что известно

Вакцину "Спутник V" - первую в мире против новой коронавирусной инфекции - зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, а ее применение для пожилых людей в РФ одобрили в конце декабря. В основе вакцины используется аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Читайте такжеReuters узнал, почему ЕС не спешит регистрировать "Спутник V"Первой страной, одобрившей использование "Спутника V", не дожидаясь решения Еврокомиссии, стала Венгрия. Однако вакцина так и не снискала одобрения ВОЗ.

Этим летом сообщалось, что ВОЗ обеспокоена методами производства российской вакцины на одном из заводов. А в Уфе работники завода ОАО "Фармстандарт-Уфавита", которое производит вакцину, массово отказываются делать ею прививки.

Тем временем новые правила для въезда в США иностранных граждан, привитых от коронавируса, не позволяют пересечение границы лицам, которые вакцинировались "Спутником V". Делегация РФ не поедет и на осеннюю сессию ПАСЕ, поскольку Франция не признает российскую вакцину.

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Автор: Катерина Комолова