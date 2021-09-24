В делегации РФ считают, что по отношению к ним осуществляется "вакцинная дискриминация".

Делегация Российской Федерации не поедет в Страсбург для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку Франция не признает вакцину "Спутник V".

Об этом сообщил глава российской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в Telegram.

"На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мероприятий, которые используют французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V", - сообщил Толстой.

Он заявил, что российская делегация просит Совет Европы повлиять на власть Франции с целью "не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса".

Читайте такжеВ Румынии будут колоть бустерные дозы вакцины против коронавируса"Россия входит в так называемую "красную зону", так как у нас не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы. В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - заявил он.

Ранее сообщалось, что привитым вакциной "Спутник V" делегатам России на Парламентской ассамблее Совета Европы запретили покидать отель, кроме как для поездки на заседание. Других стран эти ограничения не коснулись.

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Автор: Виталий Саенко