Андрей Матюха поддержал Охматдет: хирурги получили современную систему Thompson для спасения детей

Отделение ургентной хирургии НДСБ "Охматдет" получило сверхсовременную ретракторную систему Thompson, что позволяет значительно повысить качество и безопасность оперативных вмешательств у детей. Закупка стала возможной благодаря объединению усилий Фонда Андрея Матюхи и фонда Good Donations.

Андрей Матюха: "Это лучший инструмент в своем классе"

Ретракторная система Thompson - одно из самых эффективных решений в современной хирургии. Она используется по всему миру, в частности в абдоминальной, торакальной, нейрохирургии, ортопедии, онкохирургии и других областях медицины.

В отличие от традиционных ранорасширителей, система обладает рядом преимуществ:

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обеспечивает максимальный обзор операционного поля;

освобождает руки хирурга, что позволяет ему действовать точнее и эффективнее;

сокращает время операции, а значит - и пребывание ребенка под наркозом;

уменьшает давление на ткани пациента, что особенно важно при оперировании младенцев и маленьких детей;

снижает физическую нагрузку на хирурга, что критично в сложных и длительных вмешательствах.

Полный комплект системы обошелся в 2 миллиона 221 тысячу гривен, но его ценность в прямом смысле - бесценна, ведь речь идет о сохранении детских жизней.

"Когда речь идет о медицине и детях - компромиссов быть не может. Именно поэтому мы поддержали инициативу закупки полной комплектации системы Thompson для Охматдета", - отметил Андрей Матюха, основатель одноименного фонда.

Фонд Андрея Матюхи: Инвестиции в восстановление и будущее страны

Благотворительный фонд Андрея Матюхи активно занимается поддержкой медицинских, культурных и социальных инициатив в Украине. Среди его приоритетов - помощь детским больницам, закупка высокотехнологичного оборудования и реализация программ, способствующих развитию медицины нового уровня.

В сотрудничестве с фондом Good Donations, который уже ранее передавал базовый комплект ретрактора для Охматдета, в этот раз удалось сделать шаг вперед - обеспечить врачей полноценной системой, которая будет работать десятки лет и станет основой безопасных операций для тысяч пациентов.

В отделении ургентной хирургии ежегодно проводится более 300 срочных операций, большинство из которых - в сложных клинических случаях. Внедрение системы Thompson - это инвестиция в качество этих вмешательств и, наконец, в здоровье следующего поколения.

"Новая система значительно расширяет возможности медиков и позволяет работать еще быстрее и безопаснее", - говорят в больнице.