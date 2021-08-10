В больнице российского города Владикавказ (Северная Осетия) из-за перебоя с подачей кислорода умерли девять пациентов. По предварительным данным, причиной сбоя стал порыв подземной трубы, которая находилась в изношенном состоянии.
Как пишет MK.ru, все погибшие были в тяжелом состоянии и нуждались в искусственной вентиляции легких.
Трагедия произошла из-за поломки кислородной системы, которая находилась под землей. Известно, что в медучреждении также лечили больных коронавирусом.
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На момент аварии к ИВЛ были подключены 13 человек – все они находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно.
Как заявили местные врачи, они "оперативно отреагировали на поломку". Но это не спасло жизни 9 пациентов. Других больных снабжают кислородом с помощью резервных баллонов.
Информацию о сломанной кислородной системе и гибели пациентов в больнице Владикавказа подтвердили в правительстве и Минздраве Северной Осетии.
"В результате поломки кислородной системы умерли девять человек", - сообщили в пресс-службе правительства.
В Минздраве также уточнили, что умершие пациенты на момент прекращения подачи кислорода были в тяжелом состоянии.
Всего в больнице был 651 человек, из них 308 пациентов имели подтвержденный диагноз COVID-19.
По факту гибели девяти пациентов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Ранее, как сообщал УНИАН, в России обнаружили случай максимального заражения коронавирусом. Мужчина заразил COVID-19 более 1 500 человек. Как именно он это сделал – не сообщают.