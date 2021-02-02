Ранее баллоны с кислородом ежедневно доставляли в больницу.

За счет "Метинвеста" удалось в рекордные сроки - три недели - обустроить новую кислородную станцию в Мариупольской больнице №9.

Об этом сообщает "24 канал". Ранее баллоны с кислородом ежедневно доставляли в больницу. Теперь такая необходимость отпала.Читайте такжеМеткомбинат Ильича в 2020 году в четыре раза увеличил поставки кислорода в больницы Мариуполя

По словам гендиректора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, подача кислорода в Мариупольской больнице вышла на новый эволюционный уровень, ведь современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород непосредственно к больному.

"На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и. о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.

Как свидетельствует статистика, более 90% пациентов с коронавирусом выздоравливают именно благодаря поставкам кислорода. На эту важную для жителей Мариуполя инициативу "Метинвест" потратил около 72 млн грн.

Городская власть отмечает, что благодаря этому в Мариуполе улучшилась ситуация с заболеванием, пока нет никаких проблем с кислородом.

Гендиректор "Метинвеста" заверил, что на этом помощь компании в сфере охраны здоровья, конечно, не ограничится.

Кроме того, при содействии группы "Метинвест" медучреждения Мариуполя получили 15 высококлассных аппаратов ИВЛ, а медики - комплекты медицинской спецодежды.

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Автор: УНИАН