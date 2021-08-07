Больной может стать суперраспространителем в случае, если не соблюдаются карантинные ограничения.

В России разыскали суперраспространителя коронавируса, которому удалось инфицировать опасным недугом 1,5 тысячи сограждан.

Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксирован, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", – заявил он.

Обстоятельства инфицирования стольких россиян в Роспотребнадзоре не называют. Семенов отметил, что таких суперраспространителей в стране много.

Читайте такжеБесплодие и вакцинация: ученые развеяли слухи о COVID-прививкеБольной может стать суперраспространителем в случае, если не он соблюдает карантинные ограничения. Например, будучи инфицированным, обнимается с большим количеством людей, не носит защитную маску и не соблюдает социальную дистанцию.

Сейчас Россия лидирует в мире по распространению опасного штамма "Дельта", который, по данным ВОЗ, по сравнению другими вариантами коронавируса является более заразным.

Как подтверждают исследования, часто COVID-19 протекает у больных бессимптомно, что создает дополнительные угрозы для окружающих, поскольку носитель не знает об опасности.

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Автор: Яна Ставская