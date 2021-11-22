Соответствующие данные подтвердило исследование с участием 2 228 детей.

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о 100% эффективность своей вакцины против коронавируса среди несовершеннолетних. Речь идет о детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Как пишет Reuters, в фармкомпании заявили, что такие результаты были определены на основе проведения третьей клинической фазы исследований, участие в которой приняли 2 228 человек.

Так, в 30 из этих участников были подтверждены симптомы коронавирус, однако все они не получали вакцину от COVID-19, что, как отмечается в отчете, соответствует 100% эффективности вакцины.

Читайте такжеPfizer разрешила вторым компаниям производить свои таблетки против COVID-19

Отмечено, что на основе этих результатов компании будут подавать заявки на одобрение регулирующими органами вакцины для этой возрастной группы в США и во всем мире.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, демонстрирующие безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Напомним, что 30 октября в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Им будут вводить меньшие дозы (10 микрограммов против 30 микрограммов для взрослых) вакцины Pfizer с интервалом в три недели. Кроме этого, в США уже вакцинируют и детей от 12 лет.

В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. В Нацгруппе по иммунизации дали разъяснения при условии, что они имеют все плановые прививки (иначе надо сперва сделать их, и лишь потом от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых, — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в "Дии" детский ковид-сертификат.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко