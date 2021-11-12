Сертификат о выздоровлении можно получить лишь дважды в год и при условии, что врач зафиксировал в электронной системе здравоохранения диагноз "COVID-19".

В Министерстве здравоохранения рассказали, как получить детский сертификат о вакцинации и сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"На сегодня запущено еще два новых типа COVID-сертификатов. Один из них - детский, который позволяет родителям детей от 12 лет, получивших хотя бы одну дозу вакцины, загрузить документ в "Дию". Для этого одному из родителей нужно зайти в "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка", - рассказала она.

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По словам Карчевич, второй тип сертификатов - это сертификаты о выздоровлении. Сейчас этот документ на последней стадии бета-тестирования.

"Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач зафиксировал в электронной системе здравоохранения диагноз "COVID-19". Срок действия такого сертификата составит 90 дней от 15-го дня после установления диагноза. Получить такой документ можно не больше, чем дважды в год", - пояснила замминистра.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи