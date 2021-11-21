Угур Сахин назвал вакцину, разработанную BioNTech совместно с американской компанией Pfizer, очень эффективной.

Основатель, генеральный директор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин считает, что в будущем вакцинацию против COVID-19 необходимо будет делать каждый год.

Как сообщает издание Welt, об этом Сахин сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Сахин считает вакцину, разработанную BioNTech совместно с американской компанией Pfizer, очень эффективной.

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По его словам, согласно предварительному отчету, эффективность вакцины будет снижаться только "с четвертого месяца" после введения, а до девятого месяца защита от серьезного заболевания все еще очень высока.

Он рекомендует повторно делать прививки, чтобы освежать иммунный ответ на вакцинацию.

Сахин ожидает, что в будущем будут проводиться ежегодные повторные вакцинации, аналогичные вакцинации против гриппа.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла не исключил проведения ежегодной вакцинации против COVID-19. Он отметил, что, возможно, людям придется делать прививки от вируса ежегодно в три этапа. Бурла также отметил высокую эффективность бустерной дозы в защите от коронавируса. По его словам, через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

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Автор: Виктория Токарева