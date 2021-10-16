Сегодня отмечается Всемирный день продовольствия.

2 млрд человек на планете имеют избыточный вес или ожирение.

Как сообщает Центр новостей ООН, сегодня отмечается Всемирный день продовольствия.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал добиваться преобразования продовольственных систем.

"Мы все можем изменить свой подход к потреблению продовольствия и сделать выбор в пользу более здоровых решений — как для себя, так и для нашей планеты. Наши продовольственные системы небезнадежны", – подчеркнул Гутерриш.

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Глава ООН напомнил, что в прошлом месяце прошел Саммит ООН по продовольственным системам, по итогам которого государства пообещали создать новые экологически безопасные продовольственные системы и сделать здоровое питание более доступным.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в агросекторе заняты более 1 млрд человек по всему миру – больше, чем в любой другой экономической отрасли.

На сегодняшний день почти 40% мирового населения – 3 млрд человек — не могут позволить себе здоровый рацион питания. 2 млрд имеют избыточный вес или страдают ожирением. А 462 млн человек истощены. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон мировой экономике и еще в большей мере обнажила неэффективность и ненадежность существующих продовольственных систем - дополнительно 140 млн человек столкнулись с нехваткой продуктов питания.

В ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек. Для того, чтобы продовольствия хватило на всех жителей планеты, недостаточно просто увеличить объемы его производства – необходимо решать и другие важнейшие задачи, такие как сокращение бедности, сохранение биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата, а также привлекать к этому молодых людей.

Как писал УНИАН, ранее ученые из США, Канады и Дании пересмотрели причины массового ожирения. По их данным, люди толстеют из-за нарушения обмена веществ, вызванного продуктами с высоким гликемическим индексом.

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Автор: Виктория Токарева