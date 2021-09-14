Исследователи считают, что людям для похудения необязательно урезать порции.

Ученые из США, Канады и Дании пересмотрели причины массового ожирения. По их данным, люди толстеют из-за нарушения обмена веществ, вызванного продуктами с высоким гликемическим индексом.

Об этом сообщается в статье, обнародованной изданием The American Journal of Clinical Nutrition

В современной медицине царит модель энергетического баланса. Согласно этой теории, человек толстеет в том случае, если получает больше калорий, чем тратит. Из этого утверждения следует, что для похудения необходимо потреблять калорий меньше, а тратить больше.

В свою очередь ученые в ходе исследования пришли к выводу, что указывают, что такая стратегия неэффективна. Они утверждают, что количество людей с лишним весом увеличивается во всем мире, вопреки популярности фитнеса и спорта, а также различиям в образе жизни.

Читайте такжеНовое исследование развенчало мифы о том, как метаболизм меняется с возрастомПо мнению исследователей, биологические причины ожирения точнее отражает углеводно-инсулиновая модель.

Углеводно-инсулиновая модель: в чем суть

люди потребляют продукты с высоким гликемическим индексом, среди которых белый хлеб, выпечка, сладости, картофель, еда быстрого приготовления, фаст-фуд, сахар;

эти продукты приводят к резкому увеличению уровня сахара в крови, из-за чего усиленно вырабатывается инсулин и сокращается выработка гормона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами;

избыток "энергии" формирует жировые клетки, при этом мышцы и мозг "голодают", из-за чего чувство голода не проходит и человек потребляет больше "неправильной" еды;

в результате в организме замедляется обмен веществ для экономии энергии, что приводит к накоплению жира при избытке калорий.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что людей с избыточным весом не стоит ограничивать в количестве еды. По их мнению, человек может похудеть, потребляя привычное количество еды, но необходимо отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы.

В то же время у данного подхода есть нюансы. Дело в том, что нет точного научного определения, какие продукты могут считаться низкоуглеводными. Кроме того, есть свидетельства того, что углеводно-инсулиновая модель самостоятельно не работает или дает слабый эффект, поэтому необходимо учитывать индивидуальные особенности организма.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд нидерландских городов собирается объявить войну ожирению и поэтому хотят запретить работу заведений быстрого питания - причем не только популярных таких сетей, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех.

Автор: Анастасия Горбачева