Новое исследование показало, что именно возрастной период с 18 до 34, это тот отрезок, во время которого большинство людей начинает набирать лишний вес.

В промежуток между 18 и 34 годами существует максимальный риск появления лишних килограммов. А вероятность стать жертвой ожирения в последующий период жизни снижается.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное британскими учеными.

Существует мнение о том, что с возрастом человек более уязвим перед набором веса. С точки зрения физиологии это объясняется просто. В детстве и молодости уровень метаболизма, то есть скорости сжигания калорий, в организме максимальный. С годами метаболизм замедляется, и точно такое же количество съеденной пищи может привести к появлению гораздо большего объема лишнего веса, чем раньше.

Однако новое исследование показало, что именно возрастной период с 18 до 34, в реальности, это тот отрезок, во время которого большинство начинает набирать лишний вес. При этом вероятность располнеть снижается в среднем и пожилом возрасте.

Читайте такжеУченые пересмотрели причины массового ожирения и дали совет, как похудетьТакже ученые определили, что люди, которые сохранили стройность к 35 годам, вполне вероятно, такими и останутся, поскольку в их жизни уже выработались определенные здоровые привычки, позволяющие им контролировать вес.

Эксперты из Лондона и Кембриджа полагают, что полученные ими выводы должны побудить органы здравоохранения проводить разъяснительную кампанию по поводу здорового образа жизни среди более молодых людей.

В ходе исследования авторы изучили 9 млн замеров индекса массы тела и веса, которые были взяты у более чем 2 млн взрослых жителей Великобритании в период с 1990 по 2016 годы. У людей в возрасте от 18 до 24 был самый высокий риск начать набирать лишний вес или ожирение в течение следующих десяти лет жизни. Молодой возраст являлся самым значительным фактором риска прибавки лишнего веса, по сравнению с полом, этническим происхождением, местом проживания, социально-экономическим статусом. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 вчетверо чаще набирали лишний вес или ожирение в последующие 10 лет, чем люди в возрасте от 65 до 74, пишет medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

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Автор: Виолетта Орлова