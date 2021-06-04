По крайней мере 40 стран идут к тому, чтобы достичь 90% сокращения связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них и девять стран с востока и юга Африки, сообщили в UNAIDS.

В ООН выразили осторожный оптимизм, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), удастся преодолеть до 2030 года.

Как заявила директор-распорядитель программы UNAIDS Винни Бьяньима, ее агентство просит правительства стран сосредоточиться на неравенствах, которые не дают людям возможности доступа к необходимым услугам, пишет Радио Свобода.

"Если они смогут перекрыть эти пробелы в отношении конкретных групп наибольшего риска, мы сможем положить конец СПИДу до 2030 года", – сказала она.

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Бьяньима призвала страны прибегнуть в борьбе против СПИДа к такой же политической воле, как и против COVID-19, и назвала борьбу со СПИДом «недовершенным делом».

По крайней мере 40 стран идут к тому, чтобы достичь 90% сокращения связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них и девять стран с востока и юга Африки, сообщили в UNAIDS.

Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИД сообщала, что в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

Почти 40 лет назад, 5 июня 1981 года, Центры контроля и предотвращения болезней США впервые сообщили о таинственной иммунодефицитную болезнь. С тех пор от осложнений вследствие СПИДа умерли почти 35 миллионов человек.

На следующей неделе ООН планирует объявить новый призыв к пожертвованиям на саммите по СПИДу в Нью-Йорке для борьбы с этим заболеванием. Как говорят в UNAIDS, необходимы инвестиции по 29 миллиардов долларов в год.

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Автор: Виктория Гордиенко