Всемирная организация здравоохранения предупредила, что этот новый штамм коронавируса распространяется по миру беспрецедентными темпами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может стать доминирующим в Европе в январе.

При этом она подчеркнула, что в странах Евросоюза достаточно вакцин для борьбы с вирусом, сообщает Би-би-си.

"Похоже, что число новых случаев удваивается каждые два или три дня. И это огромное количество. По словам ученых, к середине января мы должны ожидать, что "Омикрон" станет новым доминирующим вариантом в Европе", - заявила фон дер Ляйен Европарламенту.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что новый вариант коронавируса распространяется по миру беспрецедентными темпами. Случаи заражения "Омикроном" подтверждены уже в 77 странах.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Автор: Ирина Погорелая