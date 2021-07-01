Этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.

По состоянию на 30 июня в 180 странах мира ввели более 3 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

"Самая большая вакцинальная кампания в истории продолжается. В 180 странах было введено более 3,05 миллиарда доз вакцин", - сказано в сообщении.

По данным Bloomberg, этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.

Издание также отмечает, что распределение вакцин было неравномерным: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. В Украине против COVID-19 уже полностью иммунизированы более 649,5 тыс. человек.

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Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку к внедрению "ковид-сертификатов", с 1 июля начнется их бета-тестирование. По словам премьер-министра, украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии.

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних договоренностей о признании национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Признать украинские свидетельства о вакцинации уже согласились Венгрия и Молдова.

Также Украина ведет переговоры с Грузией, Молдовой, Казахстаном и другими странами о признании национальных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора