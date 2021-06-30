Главный санврач Украины также сообщил, что очень вероятно, что в Украине позволят комбинировать вакцины против коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал потенциальную периодичность поставок вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech за бюджетный счет.

"Сейчас страна законтрактовала около 20 млн доз Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно", – сказал Кузин в интервью LIGA.LIfe.

Также он добавил, что очень вероятно, что в Украине позволят комбинировать вакцины против коронавируса. Речь идет о том, чтобы первую дозу вакцины получить от одного производителя – AstraZeneca или Pfizer, например, а вторую – от другого – Sinovac, например.

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"Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать разные платформы вакцин. Но научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины. Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕІ) сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже прорабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания разных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕІ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", – добавил главный санитарный врач.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 1 млн 933 тыс. 946 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 649 тыс. 524 человека.

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 тыс. 424 человека.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко