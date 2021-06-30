На этой неделе центр вакцинации в МВЦ работает с 30 июня по 4 июля.

С третьего июля получить прививку от COVID-19 в Киеве можно будет не только на базе Международного выставочного центра, но и в пунктах вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Отмечается, что адреса пунктов вакцинации и график их работы будет вскоре обнародован.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе центр вакцинации в МВЦ работает с 30 июня по 4 июля.

Регистрация на прививку в приложении «Дія» и в сервисе Helsi.me позволит избежать очередей, записавшись на удобное время.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания с вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Дмитрий Захаров