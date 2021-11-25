Сейчас Канада имеет один из самых высоких в мире показателей вакцинации против COVID-1.

Канада начала вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19, присоединившись к нескольким странам, включая Израиль и Соединенные Штаты Америки, которые предложили прививки для этой возрастной группы.

Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

Чтобы облегчить страх детей перед иголками, были приняты дополнительные меры, такие как расклейка наклеек единорогов или хоккеистов на перегородках в пунктах прививки, время общения с детьми было дольше, чем для взрослых, и также можно было погладить собаку.

При этом отмечается, что в Канаде один из самых высоких в мире показателей вакцинации против COVID-19: свыше 85 процентов людей старше 12 лет уже получили две дозы вакцины.

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Как сообщал УНИАН, по данным фармкомпании, в возрастной группе от 5 до 11 лет эффективность вакцины BioNTech / Pfizer достигает 91%. А в возрасте от 12 до 15 лет заявили о 100% эффективности своей вакцины против COVID-19.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Автор: Лидия Селезнева