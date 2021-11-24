Ожидается ускорение программы ревакцинации.

Французские власти анонсировали ужесточение карантина в стране. Причиной стал рост чилса новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает The Local.

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, пока что проходят консультации относительно новых мер с местными властями. При этом он не рассказал, что будут предусматривать новые меры.

В то же время Атталь уточнил, что планируется "ужесточение барьерных жестов и ношение масок", а также усиление проверок использования санитарного пропуска. Кроме того, ожидается ускорение программы ревакцинации.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVac"Нам нужна коллективная мобилизация… чтобы сохранить курортный сезон", – подчеркнул политик.

Стоит отметить, что количество новых случаев COVID-19 стремительно увеличивается - в среднем 18 тысяч в день. Также растет уровень госпитализаций и смертей.

По прогнозам властей, уже в ближайшие дни уровень заболеваемости может достигнуть 200 случаев на 100 тысяч населения. Ранее премьер-министр Жан Кастекс предупреждал, что при таком уровне заболеваемости ужесточат карантинные меры.

Коронавирус в Европе

9 ноября Совет ЕС исключил Украину из "зеленого" списка стран.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах Европейского Союза приложить усилия для сохранения открытости границ для украинцев в Евросоюзе. В МИД отмечают, что официальная рекомендация Совета ЕС относительно исключения Украины из "зеленого списка" не означает, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза.

Так, 15 стран-членов Евросоюза сохранили возможность вакцинированным украинцам путешествовать. Это Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Ирландия, Словакия, Швеция, Франция, Испания, Греция и Латвия.

По словам Кулебы, остальные 12 стран-членов Евросоюза вообще не меняли правила въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка". Среди этих стран, к примеру, Болгария, которая с 30 октября закрыла въезд украинским туристам. Также въезд закрыт в Мальту.

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Автор: Анастасия Горбачева