С 1 июня в стране прекращает работу система "зеленых пропусков" и "фиолетовых значков".

Израиль добился внушительных успехов в вакцинации и борьбе с эпидемией коронавируса. С сегодняшнего дня в стране снимают почти все карантинные запреты, которые действовали более года.

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Как сообщает Times of Israel, с 1 июня прекращает работу система «зеленых пропусков» и «фиолетовых значков», которые регламентировали работу общественных мест и правила их посещения. У израильтян больше не будут запрашивать подтверждение вакцинации или выздоровления от COVID.

Отменяются лимиты на пребывание людей в магазинах, ресторанах и прочих локациях. Отменяются ограничения на массовые собрания.

Большинство организаций и школ уже вернулись к нормальной работе.

При этом в стране продолжает действовать требование по ношению масок в помещениях, а также карантинные требования для въезжающих в страну иностранцев.

Заболеваемость в Израиле упала до минимального уровня, в стране насчитывается лишь 350 активных случаев COVID. Ежедневно фиксируется всего несколько новых эпизодов заболевания. В субботу было выявлено 12 случаев, в воскресенье – четыре.

Вакцинация в Израиле

В Израиле от коронавируса полностью привито большинство взрослого населения. Согласно данным ресурса OurWorldInData, Израиль является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.

Тем не менее, власти обеспокоены угрозой проникновения в страну новых штаммов коронавируса. Неизвестно, насколько эффективно от них защищают существующие вакцины.

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Автор: Дмитрий Захаров