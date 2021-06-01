Израиль добился внушительных успехов в вакцинации и борьбе с эпидемией коронавируса. С сегодняшнего дня в стране снимают почти все карантинные запреты, которые действовали более года.
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Как сообщает Times of Israel, с 1 июня прекращает работу система «зеленых пропусков» и «фиолетовых значков», которые регламентировали работу общественных мест и правила их посещения. У израильтян больше не будут запрашивать подтверждение вакцинации или выздоровления от COVID.
Отменяются лимиты на пребывание людей в магазинах, ресторанах и прочих локациях. Отменяются ограничения на массовые собрания.
Большинство организаций и школ уже вернулись к нормальной работе.
При этом в стране продолжает действовать требование по ношению масок в помещениях, а также карантинные требования для въезжающих в страну иностранцев.
Заболеваемость в Израиле упала до минимального уровня, в стране насчитывается лишь 350 активных случаев COVID. Ежедневно фиксируется всего несколько новых эпизодов заболевания. В субботу было выявлено 12 случаев, в воскресенье – четыре.
Вакцинация в Израиле
В Израиле от коронавируса полностью привито большинство взрослого населения. Согласно данным ресурса OurWorldInData, Израиль является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.
Тем не менее, власти обеспокоены угрозой проникновения в страну новых штаммов коронавируса. Неизвестно, насколько эффективно от них защищают существующие вакцины.
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