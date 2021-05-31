По его словам, наиболее эффективным средством борьбы с этим вирусом является вакцинация.

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную волну пандемии, чем та, которая была ранее.

Об этом заявил декан школы общественного здоровья при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин. По его словам, побороть вирус можно с помощью вакцинации.

«Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Этот штамм может вызвать более крупную волну пандемии, чем та, что мир видел ранее», - сказал ученый газете Straits Times, передает kommersant.

Читайте такжеВОЗ: в мире уменьшается заболеваемость коронавирусомПо его словам, наиболее эффективным средством борьбы с этим вирусом является вакцинация, она позволяет снизить риск заражения и опасность развития серьезных симптомов даже в случае инфицирования.

Мутация коронавируса

Штамм B.1.617 впервые выявили в индийском штате Махараштра. По данным ВОЗ, официально этот штамм обнаружен в 53 странах, по неофициальным данным, B.1.617 фиксируется еще в семи странах.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 170,3 млн человек, умерло 3,5 млн. Индия по числу заразившихся занимает второе место (28 млн), на первом США (33,2 млн).

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Автор: Ирина Погорелая