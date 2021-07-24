Прививка вакциной компании Moderna делается двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины компании Moderna от коронавируса для подростков в возрасте от 12 лет.

Как сообщает DW, по данным ЕМА, эффективность и негативные последствия вакцины от коронавируса Spikevax от компании Moderna для подростков от 12 лет такие же, как и среди людей старше 18 лет.

"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет таким же, как и для людей в возрасте 18 и старше", - говорится в заявлении агентства. Прививка вакциной компании Moderna делается двумя дозами с интервалом в четыре недели.

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Сообщается, что эффективность Spikevax была протестирована в исследовании, в котором приняли участие 3 732 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Оно показало, что у них Spikevax давал такой же ответ антител, который наблюдали у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного подростка, получившего вакцину Spikevax, в дальнейшем не было обнаружено коронавируса по сравнению с некоторыми из тех, кто получил плацебо.

Отмечается, что самые распространенные негативные побочные последствия у подростков в возрасте от 12 до 17 лет после вакцинации похожи на те, которые имеют люди в возрасте от 18 лет. В частности, это боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошнота, рвота и лихорадка. Эти последствия, как правило, умеренные и ослабевают в течение нескольких дней после вакцинации.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech. В ЕС накануне заявили, что почти 200 миллионов европейцев, проживающих в 27 странах, на сегодня полностью вакцинированы, это 55% взрослого населения.

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Автор: Татьяна Герасименко