Прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer.

В Израиле от COVID-19 вакцинировали более миллиона граждан.

Как сообщает Deutsche Welle в пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в этот поселок прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Читайте такжеВ Африке заговорили об угрозе "моральной катастрофы" из-за нехватки вакцины от COVID-19

Прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.

Таким образом, Израиль уже обеспечил вакцинацию более десяти процентов своего населения, ведь в стране проживает около 9,3 миллиона жителей. Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации является сделать прививку По меньшей мере 5,5 миллиона израильтян. По мнению премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова