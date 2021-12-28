45% израильтян привиты третьей дозой.

В Израиле начали исследование эффективности четвертой дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Исследование проводили в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. Утром 27 декабря медики получили четвертую дозу вакцины. Врачи стали первыми участниками испытаний.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 1,3 млн случаев COVID-19, в результате осложнений умерли более 8,2 тыс. человек.

Читайте такжеВ ЕС почти 80% взрослого населения вакцинированы против COVID-19По данным Минздрава Израиля, по состоянию на 27 декабря первую дозу вакцины против коронавируса получили 70% населения страны, вторую - 63%, 45% граждан привиты третьей дозой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Беларуси начали вакцинировать детей против COVID-19. А в Австралии зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

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