По данным медиков, у 11,2% детей сохранялись симптомы "длительного COVID-19" на протяжении 12 и более недель.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что у более 11% детей, которым поставили диагноз COVID-19, наблюдали LongCovid – симптомы болезни, которые сохранялись более 12 недель.

Медики опросили родителей более 13 тысяч детей в возрасте 3-18 лет, у которых диагностировали коронавирус. Результаты обнаружили, что у 11,2% сохранялись симптомы "длительного COVID-19" на протяжении 12 и более недель, пишет Украинская правда. Жизнь со ссылкой на The Times of Israel.

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К симптомам "длинного ковида" относятся:

нарушение когнитивных функций (мышление);

психические расстройства (тревожные и депрессивные состояния);

поражение функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы;

осложнения других медицинских состояний.

Вместе с тем исследователи выяснили, что спустя полгода после заражения коронавирусом симптомы постковидного синдрома сохранялись у 1,8% детей младше 12 лет и у 4,6% подростков в возрасте 12-18 лет.

Медики отметили, что исследование подтверждает тезис о росте риска развития "постковидного синдрома" с возрастом. Шансов получить LongCovid больше у тех, кто во время постановки диагноза "коронавирусная инфекция" имел симптомы заболевания.

Однако израильские врачи отмечают, что данные имеют некоторые неточности. Ведь самочувствие детей могло быть обусловлено и общим эмоциональным состоянием от локдаунов, военных действий в Израиле и негативной атмосферы в течение последнего года.

Напомним, как писал УНИАН, ранее эксперты в Британии заявили, что симптомы COVID-19 длятся минимум три месяца у одного из 40 переболевших. Раньше считалось, что "постковидный синдром" может случаться у каждого 10 человека, переболевшего коронавирусом.

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Автор: Виктория Гордиенко